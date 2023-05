TIFOSI, Il caos di Roma non ferma i Viola: sogno sold out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il 24 maggio, che è un mercoledì, si giocherà la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter e non promette niente di buono dal punto di vista del già caotico traffico romano. Come riporta La Nazione, l’esodo alla volta della Capitale riguarda anche la tifoseria avversaria, disseminata un po’ in tutta Italia. Anche i tifosi nerazzurri in questi giorni stanno vivendo più o meno la stessa odissea organizzativa, ricerca di pullman compresa. Ma le difficoltà, come detto, non fermeranno la marcia in direzione dell’Olimpico. Senza i pullman, senza treni speciali (per utilizzare le linee ordinarie è necessario restare una notte a Roma, e magari chi può lo farà), sarà la macchina il mezzo con cui il popolo viola raggiungerà Roma. Tante le richieste per noleggio di pullmini e minivan, ma pure questi mezzi stanno andando a ruba. Il sogno, ovviamente, è di esaurire tutti i trentamila tagliandi a disposizione.