TIFOSI, Fumogeni a S. Gallo. Attesi provvedimenti UEFA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non è passato in sordina l'episodio, reiterato, che nella serata di ieri ha visto i tifosi della Fiorentina lanciare a più riprese fumogeni e petardi sul campo del San Gallo. Attimi che più di una volta hanno costretto l'arbitro a fermare la partita, indicando anche a Biraghi di recarsi sotto al settore ospiti per cambiare atteggiamento. Circostanze rimarcate anche dai quotidiani oggi in edicola, dove si sottolinea come il rischio di sanzioni sia stato alto e i viola abbiano sfiorato la sconfitta 0-3 a tavolino, scrive la Repubblica. Adesso sono attesi potenziali provvedimenti da parte della UEFA, almeno una multa.