TIFOSI, Entusiasmo e sogni: a Genova ondata viola

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante la campagna abbonamenti non sia andata come lo scorso anno, visto, soprattutto, i rincari dei prezzi, l'entusiasmo, la voglia di ricominciare sognando come non mai, tra i tifosi, si percepisce eccome. Complici, anche, il ritorno in Conference League e un mercato che, per adesso, soddisfano la maggior parte dei supporters gigliati. Manca sempre meno (4 giorni) e finalmente la Fiorentina tornerà a giocare partite ufficiali. Il percorso della squadra di Vincenzo Italiano partirà sabato 19 agosto, ore 20:45, allo Stadio Marassi di Genova contro un Genoa circondato da altrettanto entusiasmo.

La campagna abbonamenti dei rossoblù sta andando a gonfie vele (oltre 27 mila tessere staccate) e contro la Fiorentina, salvo sorprese, lo stadio sarà sold out. Non da meno sarà la risposta dei tifosi viola. La vendita dei biglietti per il settore ospiti è iniziata alla grande. Sui circa 2000 tagliandi a disposizione sono pochi quelli rimasti a disposizione (superata abbondantemente quota mille) A Genova dunque, si prospetta dunque la prima, grande, invasione viola.