TGR RAI, ACF: "Non siamo giochino della politica"

-Non siamo il giochino della Politica. Sul fronte stadio la Fiorentina continua a lavorare in silenzio, ma i messaggi trasversali arrivano-. Nell'edizione pomeridiana del TGR Rai Toscana, viene riportato il punto di vista del club viola sulle varie criticità sorte per la ristrutturazione dell'Artemio Franchi. A fronte dei 55 milioni che ballano causa parere non favorevole dell'Unione Europea, Commisso chiude a qualsiasi cooperazione economica esterna ed alla possibilità di aggiungere ulteriori soldi, mentre per quanto riguarda il problema di dove giocherà la squadra nel periodo (da metà 2024 a metà 2026) in cui i lavori di ristrutturazione saranno più invasivi, la società tenterà di giocare comunque a Firenze.

Il dg Barone ha visitato negli scorsi giorni l'impianto sportivo di Castello, riscontrando l'impossibilità di percorrere questa soluzione, e così la Fiorentina sembra determinata a giocare al Franchi anche durante i lavori dello stadio. L'opzione che Commisso & Co. preferiscono è quella di rimanere a Campo di Marte ed ospitare le gare delle stagioni 2024-25 e 2025-26 nonostante i lavori in corso.