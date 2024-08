TESSMANN, Trattativa non si sblocca: il punto

Fonte: L. Magistrato

Ci si attendeva un'accelerata in queste ore per l'affare Tanner Tessmann-Fiorentina. E invece per il momento, rimane tutto in stand-by. In particolare, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, le due società hanno da tempo definito l'accordo tra loro e il centrocampista del Venezia ma per adesso non si sbloccano i rapporti con gli agenti; rimane proprio l'entourage del calciatore statunitense la variabile più complicata in questa operazione che sembrava di fatto conclusa.

Gli stessi agenti avevano bloccato il definitivo decollo della trattativa già la settimana, mentre per quanto riguarda il futuro immediato, non sono previsti incontri nelle prossime ore. La trattativa rimane comunque ben avviata e in caso si riuscisse a superare quest'ultimo ostacolo potrà andare in porto in breve tempo.