TESSMANN, Ancora in stand-by. La Fiorentina attende

Fonte: Niccolò Ceccarini

Niente di nuovo sul fronte Tanner Tessmann. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dopo che nella mattinata di oggi emergeva la volontà del calciatore di vestire la maglia della Fiorentina e portare così i suoi intermediari ad accettare le condizioni proposte dal club viola per quanto riguarda le commissioni per il suo trasferimento dal Venezia, nel pomeriggio non si registrano passi avanti per il centrocampista statunitense e dunque la trattativa resta in stand-by. La Fiorentina è in attesa della decisione dell'entourage del giocatore che ancora non è stata comunicata anche se come è noto, nel mercato le cose possono cambiare da un momento all'altro.