TERZIC, Vogliamo vincere la Conference: è un'opportunità

© foto di Federico De Luca 2023

Aleksa Terzić, terzino della Fiorentina, ha parlato così tramite il sito della UEFA a poche ore dal fischio d’inizio contro il Lech Poznan: "Vogliamo tutti giocare la finale e vincere la competizione, penso che sarebbe una bella eredità per il club perché è tanto tempo che non vinciamo trofei. Sarebbe un bel ricordo per me e i miei compagni di squadra, oltre che per la società. È un'opportunità che non dobbiamo perdere. Dobbiamo fare del nostro meglio per vincere questa competizione e raggiungere il nostro obiettivo".