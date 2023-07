TERZIC, Grazie mille Viola, sarai sempre nel mio cuore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Attraverso il proprio profilo Instagram, Aleksa Terzic ha voluto salutare la Fiorentina con un messaggio: "Innanzitutto vorrei ringraziare la famiglia viola per tutto quello che ha fatto per me finora, sono cresciuto con vuoi sia come persona che come giocatore. Ho passato quasi 4 anni in maglia e ho sempre dato il massimo per questa maglia. Grazie mille ancora una volta, rimarrai per sempre nel mio cuore"