TERZIC, Bologna insiste: la trattativa può decollare

Il Bologna insiste per Aleksa Terzic della Fiorentina. Il club rossoblù è pronto a farsi avanti in maniera decisiva per provare a convincere sia i viola che il terzino mancino ad arrivare alla fumata bianca e la trattativa può decollare nel corso delle prossime ore, visto che i felsinei hanno perso Cambiaso, tornato alla Juventus dopo il prestito della passata stagione. Il serbo potrebbe essere il sostituto ideale.