Social Terracciano compie gli anni. E sui social i tifosi si scatenano

Protagonista suo malgrado della settimana di Conference League, culminata con l'errore marchiano che ha portato al secondo gol del Panathinaikos nell'andata degli ottavi di finale della competizione europea, Pietro Terracciano compie oggi 35 anni vivendo forse il momento più difficile della sua avventura a Firenze, relegato nel ruolo di vice De Gea ed entrato nel mirino della critica per la prestazione di Atene.

Anche per questo sotto il post che la Fiorentina ha pubblicato sui propri account social per augurare il buon compleanno al suo portiere, sono tanti gli utenti che hanno voluto esprimere la loro: tra i tanti che hanno voluto comunque regalare al classe 1990 un gesto o un messaggio d'affetto, c'è anche chi non gli ha perdonato l'errore di giovedì scorso.