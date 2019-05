TENERANI A FV, Traorè? Viola mentivano sapendo

Interpellato a Garrisca al Vento!, programma radiofonico in onda ogni giovedì su TMW Radio, realizzato e curato dalla redazione di FirenzeViola.it, il nostro editorialista Mario Tenerani ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina: "Se la società verrà ceduta? Io credo che qui si vada molto ad indiscrezioni e sensazioni, ma nessuno sa niente tranne Diego Della Valle. La notizia su Commisso non è stata mai smentita e quindi, conoscendo i Della Valle, credo che questo imprenditore abbia voglia di manifestare interesse nei confronti della Fiorentina. Sabato potrebbe dire di voler approfondire ancor di più quest'interesse, ma un'altra cosa certa è che loro non hanno più molta voglia di rimanere in viola. Improvvisamente potrebbero essere fioriti i corteggiatori del club gigliato, in realtà ci sono state notizie sbagliate date in passato perché gli acquirenti ci sono sempre stati: il fondo qatariota, Eurnekian e addirittura anche dal Kuwait, le piste ci sono. Diego Della Valle, accolto l'interesse di Commisso, potrebbe far crescerci attorno un'asta, ma io sono convinto che comunque i Della Valle non ne possano più di Firenze, della Fiorentina e del calcio e vogliono trovare le modalità per uscirne, ma prima o poi ne usciranno. Commisso si è avvicinato già in passato al Milan, ma le situazioni societarie dei rossoneri o dei viola sono completamente diverse perché i Della Valle l'hanno gestita con oculatezza e quindi è più appetibile sul mercato. Mercato? Se il closing con Commisso venisse fatto il 20 di giugno già sarebbe tardi ma relativamente. Altrimenti, dovesse concludersi ancora più tardi, saranno costretti a trovare un nuovo super manager e probabilmente anche un nuovo allenatore per fare un mercato di conservazione sul ritorno di alcuni giocatori anche come Saponara. A quel punto credo che si debba fare una squadra che lotti per una salvezza tranquilla perché se la situazione rimane questa senza calciatori come Chiesa e Pezzella diventa dura. Se il nuovo proprietario arriverà prima allora le cose potrebbero cambiare così come le prospettive. Traorè? Non è un giocatore della Fiorentina, ma dell'Empoli e quindi a gennaio sono uscite notizie sbagliate. Non si può fare un comunicato se non si deposita il contratto, i viola avevano forti possibilità di prenderlo, ma il club gigliato ha manifestato dei dubbi dal punto di vista medico, ma l'ivoriano ha giocato tutto il campionato quindi stare sta bene: adesso un presidente scaltro come Corsi non ha motivi per lasciarlo partire a 12 milioni".