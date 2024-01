TEDESCHI A RFV, Gil non ha mai convinto. Ngonge...

Ascolta l'audio

Giulio Tedeschi a Radio Firenze Viola

L'agente ed intermediario di mercato Giulio Tedeschi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole su Bryan Gil: "Gil è un giocatore che non può essere pagato tanto. Non ha convinto in nessuna delle esperienze in prestito. Quindi il Tottenham non può chiedere tanto, ha avuto anche qualche problema a livello fisico. In Spagna e in Inghilterra non ha reso. E' un ragazzo giovanissimo che ancora si deve formare, aveva fatto molto bene con la Spagna U21 molto bene. Ha una valutazione di mercato che equivale la richiesta degli inglesi però mi sembra un giocatore ancora in fase di maturazione. E' un esterno d'attacco, però non ha quel passo brillante e fulmineo da ala. Ad oggi è uno che ha giocato poco in maniera poco convincente e non può neanche giocare tutta fascia. Ha maggiori proiezioni offensive".

Sul mercato degli esterni: "Ngonge mi piace tanto e secondo può migliorare tanto facendo quel salto di qualità. Lo prenderei come scommessa".

Su Amrabat: "Il Sun, che è vicino al mondo United, in questi giorni ha annunciato un facile ritorno e di non riscatto del prestito da parte dei Red Devils per Amrabat. Il calciatore sembra avere dei ritmi compassati rispetto al campionato che sta giocando".

