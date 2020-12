TECNICI, Prandelli vs Maran: chi inverte il trend

Fiorentina-Genoa diventa una sfida anche per non andare incontro a record negativi da parte delle due squadre e dei due allenatori. Per il tecnico viola subire il terzo ko consecutivo dall'inizio della sua esperienza significherebbe raggiungere Luciano Chiarugi nel negativo primato di perdere appunto le prime tre partite alla guida della Fiorentina, raggiunto dall'ex viola nel 2002. Con Maran il bilancio è negativo: una sconfitta per 1-0 e un pareggio per 1-1 bell'unico doppio confronto in serie A, quando Maran era alla guida del Cagliari e Prandelli proprio in rossoblù. Per l'attuale tecnico del Genoa però i precedenti al Franchi non sono positivi: un solo pareggio e sei sconfitte. Vediamo chi invertirà il trend. (LEGGI ANCHE QUI)