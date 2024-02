TAVOLETTI A RFV, Viola ora troppo pensante: vi spiego

FirenzeViola.it

Stefano Tavoletti a Radio FirenzeViola

Ha parlato oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Garrisca al Vento" Stefano Tavoletti, mental coach che ha parlato così della squadra viola: "In questi momenti negativi, per far sì che il gioco di Italiano sia fluido bisogna essere liberi di testa. Vedo la manovra farraginosa e una squadra troppo pesante. Per me il discorso è prettamente di testa. Viene a mancare l'istinto. Il calcio non è uno sport troppo pensante, tipo il golf. Nel calcio non c'è tempo per pensare. Vedo una squadra poco serena. La menta va allenata. La Fiorentina in questo momento ha tante interferenze, tipo la pressione. I pensieri possono prendere il sopravvento: ora vedo giocatori che saltavano facilmente l'uomo che ora invece fanno fatica".

E' giusto dare giorni di riposo in questo caso? "Nessuno conosce la squadra meglio di Italiano. Dando questi due giorni ha voluto allentare la pressione. Può darsi che possano far bene, ma anche il calendario ora è tosto".

Su Sottil: "Sottil come ci sono tanti giocatori nel nostro panorama calcistica ha molto talento. Qui si tratta di un discorso di atteggiamento. Probabilmente nella sua testa si sente arrivato. A volte fa bene toccare il fondo, anche dal punto di vista di squadra. Anche scorsa settimana ho visto troppo elogi per Belotti. Sottil ha qualità incredibili, però non è un giocatore determinante. E' uno spreco incredibile. Bisognerebbe chiedere a lui cosa gli succede negli ultimi metri".

