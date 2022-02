T. MOTTA, Stavolta andrà diversamente dall'andata

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha anticipato ad oggi la conferenza stampa della vigilia della sfida con la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Il risultato dell'andata è stato negativo, ma se rivediamo la partita siamo rimasti in gioco fino alla fine del primo tempo pur soffrendo più del consueto. Sappiamo che la Fiorentina è una squadra che pressa molto alta, dovremo essere bravi ad attaccarla diversamente dall'andata".

I tifosi potranno aiutarvi lunedì contro i viola?

"Assolutamente sì, tutte le volte che giochiamo in casa abbiamo sempre qualcosa in più. Sono convinto che faremo una grande partita, il sostegno del pubblico ci può dare una mano".

Come pensa di affrontare una squadra superiore tecnicamente come la Fiorentina?

"Noi giocheremo come sempre. Ogni partita ha una storia a sé, proveremo a sfruttare le nostre qualità e a limitare al contempo i loro punti di forza. La Fiorentina è una buona squadra, che lotta per andare in Europa, ma anche noi lottiamo per il nostro obiettivo".

Mister Italiano tornerà per la prima volta nel suo ex stadio.

"Italiano ha fatto un buon lavoro quando era allo Spezia, è un allenatore che ha dimostrato un grande valore e anche per questo è arrivato in una squadra come la Fiorentina. Da parte mia c'è rispetto per lui e per quello che ha fatto, ma noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi. Daremo il massimo per fare bene".