T. CORSI A RFV, Berardi? Viola già coperti in quel ruolo

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Amore mio" è stato protagonista Tito Corsi, ex dirigente della Fiorentina. Corsi ha parlato così della situazione attuale in casa viola: "Berardi è un giocatore importante però va a ricoprire un ruolo dove i viola sono coperti. Sentendo Italiano mi pare di aver capito che lui vorrebbe un giocatore che agisce dietro al centravanti. Brekalo? Non è detto sia del tutto chiusa, ancora manca qualche giorno di mercato e potrebbe essere tutta una tattica. La Fiorentina si è indebolita in estate? A gennaio i viola hanno perso il più importante elemento della squadra. Molti giocatori che sono stati presi questa estate restano al palo, vedi Barak o anche Mandragora. Oggi il centravanti della Fiorentina non mi sembra che abbia tante occasioni da gol e questo perché si preme con tanta gente e quindi gli spazi si chiudono bene. Europa? Se capita il momento delle tre vittorie di fila è facile riscalare la classifica e di tempo ce ne è tanto".