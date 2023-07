SUTALO, Viola in stand-by. Offerta da 15mln dell'Ajax

Fonte: Lorenzo Lepore

Josip Sutalo-Fiorentina in questo momento è in stand-by. Come raccolto da Firenzeviola.it, il club che in questo momento sta provando con più insistenza a prendere il difensore della Dinamo Zagabria è l'Ajax, arrivato ad offrire 15 milioni ai croati. Offerta anche questa rifiutata: la richiesta è sempre di oltre 20 milioni di euro e la Dinamo non sembra avere intenzione di abbassarla.