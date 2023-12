SUPERLEGA, La Fiorentina per ora non si esprime

Fonte: Giacomo A. Galassi

Non è previsto, almeno per oggi, un comunicato ufficiale da parte della Fiorentina in merito alla questione Superlega. La competizione rilanciata oggi dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea sta chiamando di nuovo i singoli club europei ad esprimersi in merito propria posizione, ma il club viola per ora non ha intenzione di esprimere il proprio volere, a differenza di club come il Napoli che ha già fatto trasparire la disponibilità a partecipare, o la Roma che invece ha dato, in un comunicato ufficiale, un secco no. Probabile invece che la Fiorentina voglia dare un messaggio prima della partita contro il Monza di domani.