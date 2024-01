SUPERCOPPA, Che viola sarà: 4-2-3-1 o 3-4-1-2?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ieri, all'ora di pranzo in Italia, la Fiorentina ha svolto il primo allenamento arabo in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Hanno lavorato con il gruppo, seppur solo in parte anche Nico e Dodo che però non saranno domani della partita. A livello di formazione il dubbio riguarda l'abito tattico che Italiano vorrà far vestire alla sua Fiorentina, se il classico 4-2-3-1 o il 3-4-1-2 come contro il Bologna in Coppa Italia. Ballottaggi presenti praticamente in ogni zona del campo, persino in porta dove Christensen spera in una maglia da titolare. Davanti spazio ancora a Beltran e in mezzo al campo tornerà Arthur dal primo.

Sulla destra invece sfida aperta tra Kayode e il neo acquisto Faraoni. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.