SUPERCOPPA, ACF diserta il torneo? La situazione

La notizia riportata dal Messaggero trova conferme anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport: Napoli e Fiorentina starebbero pensando di rinunciare alla Supercoppa Italiana, in programma dal 21 al 25 gennaio in Arabia Saudita con la nuova formula delle Final Four. La Gazzetta riporta come la possibilità del forfait di due delle quattro partecipanti (le altre sono Inter e Lazio) abbia preso piede nelle ultime ore:

"Nel Consiglio di Lega di ieri e nella successiva assemblea con De Laurentiis collegato, non erano emersi dubbi sulla partecipazione del Napoli: in serata le preoccupazioni fatte filtrare relative a un calendario fitto di impegni (eventuali ottavi Champions a metà febbraio...) e alla situazione in Israele. Il numero uno del Napoli avrebbe chiesto di giocare il trofeo in Italia: impossibile per i contratti già firmati. La Fiorentina (come accaduto di recente anche su altri temi) si è allineata alla posizione di De Laurentiis, spesso in opposizione con le scelte della Lega".

Napoli e Fiorentina -che ipotetitcamente dovrebbero trovarsi di fronte in una delle due semifinali di Riyad, pronte al forfait? La Lega fa sapere che avrebbe pronta la soluzione: Milan e Atalanta, nella classifica del 22-23 subito dopo Inter e Lazio, sarebbero pronte a subentrare. Scrive Gazzetta. "Provocazione e contro-provocazione? Si vedrà. Difficile pensare che due club rinuncino a partecipare: c’è un incasso garantito e una sanzione sportiva che potrebbe eventualmente colpire entrambi".