STROPPA, Viola da medio-alta classifica. Dobbiamo...

Conquistare punti per continuare a coltivare il sogno salvezza. È questo l’obiettivo del Crotone di Giovanni Stroppa, che ha presentato in conferenza stampa la partita di domani con la Fiorentina.

Con la Fiorentina obiettivo continuità?

“Assolutamente sì, se vogliamo rimanere attaccati alle squadre che ci precedono dobbiamo a tutti costi fare il risultato”.

Pensa di incontrare una squadra ferita dall’ultima sconfitta?

“La Fiorentina non è pericolosa solamente per l’atteggiamento che potrà avere dopo l’ultima partita in campionato, penso sia una squadra di medio o alta classifica, hanno ottime individualità e una rosa importante. È chiaro ci sono altre squadre dello stesso livello che occupano posizioni in classifica che non meriterebbero, stanno attraversando un momento di difficoltà e noi dovremo essere ancora più bravi per approfittare di questa situazione. Non sarà facile visto che saranno sicuramente determinati e concentrati nel fare una gara diversa rispetto all’ultima”.

Andrà in campo lo stesso undici di domenica scorsa?

“La vittoria ovviamente ha mascherato qualcosa, perché non abbiamo fatto una buona partita sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci, se vogliamo continuare a rimanere attaccati alle altre squadre non possiamo commettere errori come quelli commessi con il Benevento”.

Quindi ci saranno novità?

“Qualcosa cambieremo perché ci sono delle defezioni, la squadra però sta bene e al di là di quei 20 minuti con il Benevento in cui abbiamo subito troppi calci d’angolo stiamo facendo bene, ci alleniamo sempre al massimo. Contro la Fiorentina, squadra tecnica e che ha grandi qualità balistiche, dovremo mettere in campo la stessa voglia di vincere e la determinazione della scorsa settimana. Riviere ha un affaticamento e davanti avrò scelte obbligate, Benali e Marrone sono disponibili e valuteremo”.

Quanto è importante questa partita?

“Vogliamo un risultato positivo, spesso abbiamo recriminato buone prestazioni ma senza raccogliere nulla, la vittoria con il Benevento deve darci ancora maggiore consapevolezza”.