STRONATI (PUSKAS), Al Franchi ci giochiamo la vita

Patrizio Stronati, difensore della Puskas Akademia di origini italiane, ha parlato a La Nazione alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina: “Non abbiamo nulla da perdere, e anche per questo giocheremo a viso aperto. Certo, la Fiorentina è favorita ma nel calcio tutto può succedere. Correremo e non lasceremo spazi. Questa partita rappresenta un pezzo di storia, sia per mio club che per il calcio ungherese, i viola sono stati i finalisti delle ultime due edizioni del torneo e anche oggi sono tra i più forti”.

Che dire sul suo connazionale Barak?

“Non passa giorno che non ci prendiamo in giro… (ride, ndr). Gli ho chiesto di farmi un altro assist come quello in Nazionale della sfida contro le Far Oer nel 2022… Io e lui parliamo spesso prima delle rispettive partite, lo sentii anche prima dell’Olympiakos. È un modo per caricarci”.