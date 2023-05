STREET CLERKS A RFV, Pure Italiano vince le finali

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Francesco Giommi, batterista degli Street Clerks, band di Alessandro Cattelan nel celebre programma “E poi c’è Cattelan” nonché tifoso della Fiorentina, si è espresso così su Radio FirenzeViola: “Con Ale (Cattelan, tifoso dell’Inter, ndr) non abbiamo ancora parlato della finale di Coppa Italia. Non ha un particolare odio verso i viola, anzi, ha sempre manifestato simpatia verso la Fiorentina. Io spero l’Inter arrivi scarica alla finale per le energie usate in Champions. Mi fa piacere vederla così forte ora, perché se la finale di Coppa Italia fosse per loro l’unico obiettivo sarebbe più dura”.

Su Italiano: “Non ha l’esperienza di Inzaghi, ma anche lui non ha mai fallito le finali giocate, come i playoff di C o di B. Sono altre categorie ma il concetto è lo stesso, se ha quella mentalità può trasmetterla ai giocatori”.

Sulla partita di oggi: “Spalletti si è ritrovato una squadra senza più i suoi punti cardine. Vincere lo scudetto dopo tutto ciò è una grande dimostrazione di forza. Per noi invece il clima a Moena era già positivo. Alla fine, non siamo in lotta come l’anno scorso in campionato, ma giocarsi due coppe fa sì che la stagione sia positiva, anche di più dell’anno scorso, avendo giocato un numero altissimo di partite”.