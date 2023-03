STRAMACCIONI A RFV, Jack lo volevo all'Inter. Italiano...

Mister Andrea Stramaccioni a Radio FirenzeViola si è così espresso su Fiorentina-Milan: “Una partita bellissima che i viola hanno meritato di vincere dominando. Anzi, forse non sono riusciti a chiuderla prima, contro una squadra oltretutto che veniva da un trend mentale ritrovato”.

Ora che cosa può dire il campionato della Fiorentina?

“Io ho grande stima di Italiano e credo che la Fiorentina non sia riuscita ad avere quella continuità sperata. Adesso i viola hanno recuperato i giocatori più importanti e hanno un obiettivo sul breve periodo nonché uno sul lungo. Perché secondo me questo è un anno preparatorio per capire se la squadra può fare il salto di qualità. È l’anno che farà capire se il prossimo sarà possibile alzare l’asticella comprando giocatori importanti”.

Amrabat come l’ha visto contro il Milan? E Mandragora?

“È la chimica del reparto che fa la prestazione del giocatore. Mandragora è interessante, ha le due fasi nel suo bagaglio tecnico e contro il Milan ha dimostrato di legarsi bene a livello di reparto con Amrabat. Su quest’ultimo, vedo delle caratteristiche particolari e specifiche. Ha fatto una grande partita sabato e col Marocco gli veniva richiesto ciò che era nelle sue corde. Se il mister vuol vedere cose diverse dal suo DNA, può essere giusto monetizzare e prendere qualcuno di più adeguato alle sue idee tattiche”.

Il centrocampo è stata la chiave di volta della partita?

“Sì, ma non sono stati limitati gli avversari in maniera distruttiva. Mi è piaciuto molto, come sempre, anche Bonaventura che tra l’altro a suo tempo cercai di portare all’Inter ma non se ne fece di niente, lui lo sa. Vedo una Fiorentina ben disposta in generale, poi non scordiamoci che i fronti aperti sono ancora tre”.

La Fiorentina può arrivare in fondo alla Conference?

“Non è mai facile in Europa arrivare in fondo in nessuna competizione. Io credo che il Sivasspor sia una squadra da prendere con le molle, l’allenatore dei turchi è esperto. La mia opinione tecnica è che se la Fiorentina fa la Fiorentina ha buonissime possibilità di andare avanti”.

Su chi punterà adesso Italiano in attacco?

“Io sono scettico sull’alternanza tra Cabra e Jovic. È giusto che ci sia un titolare, così come un giocatore che metta in piacevole pressione. Se il mister vede bene il brasiliano fa bene a dare la sensazione che sia lui il titolare. Bene anche la risposta di Jovic, col Milan. Ma resto dell’opinione che ci debbano essere delle gerarchie là davanti”.

Si può giocare con Mandragora playmaker e Barak-Bonaventura mezzali?

“Sì, io credo che la Fiorentina al di là dell’interprete abbia un DNA offensivo. Italiano vuole fare la partita sempre, anche se negli ultimi 25 metri ho visto spesso i viola sterili.