STRAMACCIONI A RFV, Arthur-Amrabat tanta roba

Andrea Stramaccioni a Radio Firenze Viola

Il tecnico e opinionista tv, Andrea Stramaccioni, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Social Club": "Puntare all'Europa è quell'asticella necessaria per aumentare gli stimoli. Il mercato viola è stato intelligente per dare l'abito giusto al suo allenatore. Italiano aveva la possibilità di andare via ma ha sposato il progetto viola e dunque è giusto dargli acquisti funzionali".

Non ci saranno scuse per il salto? "Non parlerei di scuse ma di stimoli, io ho visto gli occhi e l'entusiasmo della piazza fiorentina, della città e della tifoseria, quando è stata conquistata la finale con il West Ham. Un traguardo importante e sono state cose buone nella scorsa stagione, bisogna ripartire da qui per fare il salto di qualità. E con gli specialisti presi. Se Arthur torna a fare Arthur sono curioso di vederlo con Mandragora o Amrabat se resta, nell'alchimia e l'intesa che ci sarà. Poi è arrivato il terminale offensivo che pur non giocando sempre ha fatto 13 gol in 25-26 senza rigori o quasi. Nelle classifiche dei marcatori non vedevo giocatori della Fiorentina e dunque un centravanti così mancava. Poi c'è Beltran, preso dal River, un giocatore che la Fiorentina può coltivare... Forse un difensore poteva completare un reparto dove c'è stata una partenza importante".

Manca qualcosa oltre al difensore per colmare le lacune? "Da un punto di vista delle aspettative del club sta facendo investimenti importanti, credo possa mancare qualcosa. Da allenatore ci metto la faccia per qualcuno significa che li vuole, come Nzola e Arthur, che aveva scelto Klopp, poi vedremo. Io domani guarderò con curiosità le prestazioni del centrocampo perché Arthur avrà subito un bel banco di prova".

Chi gioca in attacco secondo lei? "Da allenatore dico che bisogna conoscere le situazioni e dall'esterno dico che Jovic difficilmente partirà dal 1' ma se ancora non è andato via significa che la Fiorentina ci punta. Se vuoi stimolarlo e testarlo anche in altri ruoli significa che lo consideri del progetto altrimenti lo cederei. In attacco ce ne sono tre di centravanti, chi ha un piccolo vantaggio è Nzola perché conosce Italiano ed è pronto. Beltran oggi è quello più dietro, perché ultimo arrivato. Mi ricorda Lautaro appena arrivato da bravo attaccante argentino. Ma è una Fiorentina stimolante che se si accende può fare cose positive".

Amrabat lei domani lo farebbe giocare? "Arthur-Amrabat sarebbe tanta roba se il marocchino non parte. Ma credo sia un discorso mentale, come sta un giocatore con la testa lo capisce solo l'allenatore che lo vede allenarsi. Dipende insomma da come sta il giocatore e dalla situazione della società, un giocatore in uscita non lo schiererei mai titolare perché indipendentemente da come sta lui, io tenderei a costruire il centrocampo della stagione"