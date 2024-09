STOVINI A RFV, Trovo l'uscita di Kouame infelice

FirenzeViola.it

L’ex difensore Lorenzo Stovini ha parlato durante “Chi si compra?” a Radio FirenzeViola del pareggio della Fiorentina Empoli: “Non bisogna fare disfattismi. La partita di ieri è stata brutta, ma l’Empoli è anche in un momento di forma positivo e quindi ci sta”.

La Fiorentina non ha calciato in porta. Fa parte del percorso di costruzione?

“Può essere stata anche una giornata un po’ così. È normale che dai viola ci si aspetti di più, ma intanto non hanno preso gol. Ora bisogna cercare un’identità”.

Questo tipo di percorso di crescita quanto può durare ancora?

“Intanto devi dare un modulo. Saper cambiare in corsa è importante, ma serve qualche punto fermo perché l’identità si crea solo così e non cambiando in continuazione”.

Dodo e Gosens sono costretti ad adattarsi a discapito delle loro caratteristiche?

“L’allenatore deve indicare la via giusta, loro sono due giocatori duttili. Poi è normale che giocando a tre o a quattro tu debba rinunciare a qualcosa. Dopodiché spero che Palladino abbia capito che prima di tutto deve portare risultati alla squadra”.

Dove voleva andare a parare Kouame con le dichiarazioni post partita?

“Non l'ho capito bene. Mi sembra una dichiarazione un po’ strana, forse si riferiva a qualche problema di comunicazione con dei compagni. Magari voleva qualche pallone in più. Non credo volesse accusare i nuovi, perché ad esempio uno come Kean mi sembra faccia reparto da solo. Sicuramente è un'uscita poco felice”.

