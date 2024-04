STATISTICHE, Curiosità e numeri di Fiorentina-Genoa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come da prassi, la Lega Serie A pubblica sul proprio sito ufficiali le statistiche e curiosità più interessanti in merito ai match di giornata. Di seguito quelle relative a Fiorentina-Genoa, in programma domani al Franchi alle 18:30:

La Fiorentina ha perso solo uno degli ultimi 12 match di Serie A TIM contro il Genoa (4V, 7N): 1-2 il 1° settembre 2019; più nel dettaglio, la Viola ha vinto tutte le ultime tre gare contro il Grifone nel massimo campionato e l’ultima volta che ha registrato più successi consecutivi contro questa avversaria nel torneo risale al periodo tra il 1956 e il 1958 (cinque).

Il Genoa è la squadra che la Fiorentina ha affrontato più volte in casa nell’era dei tre punti a vittoria senza mai perdere in Serie A TIM: in 16 precedenti al Franchi nel periodo nove successi per la Viola e sette pareggi. Nessuna sfida ha visto più pareggi nelle ultime 10 stagioni di Serie A TIM rispetto a quella tra Fiorentina e Genoa: sono 10 le gare senza vincitori tra le due formazioni nel periodo (alla pari degli incontri tra Atalanta e Juventus e quelli tra Sassuolo e Udinese), a fronte di cinque successi viola e due rossoblù.

La Fiorentina ha vinto solo due delle 12 gare in Serie A TIM nell’anno solare 2024 (4N, 6P), solo Frosinone (una) e Salernitana (zero) hanno fatto peggio – nel periodo la Viola ha raccolto complessivamente 10 punti, meglio di solo quattro squadre: Sassuolo (9), Lecce (9), Frosinone (7) e Salernitana (3).

Il Genoa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto trasferte di Serie A TIM (3V, 4N), vincendo inoltre la più recente, 2-1 contro l’Hellas Verona: l’ultima volta che ha trovato due successi consecutivi fuori casa nel massimo campionato risale a maggio 2021. Dopo aver iniziato questo campionato con sei successi nelle prime nove gare casalinghe (1N, 2P), la Fiorentina ha vinto solo due delle successive sei partite interne in Serie A TIM (2N, 2P); in particolare, la media punti in incontri al Franchi della Viola nella Serie A TIM in corso è passata dai 2.1 del girone d’andata a 1.3 del girone di ritorno.

Sono nove i successi per il Genoa di Alberto Gilardino nelle 31 gare di questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria solo due tecnici sono arrivati alla 10ª vittoria entro i primi 32 incontri alla guida dei rossoblù in Serie A TIM: Gian Piero Gasperini (nel 2007/08) e Davide Ballardini (nel 2010/11). Genoa (21) e Fiorentina (24) sono le due squadre che hanno concesso agli avversari meno conclusioni nate da recuperi offensivi in questo campionato; più in generale, la Viola è sia la formazione che ha subito meno recuperi offensivi nel torneo in corso (143) sia quella che ne ha effettuati di più (266).