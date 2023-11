STADIO, Viola cerca casa: si tratta per il Castellani

Fonte: gazzetta.it

FirenzeViola.it

La Fiorentina cerca una casa. I lavori per il restyling allo stadio Artemio Franchi, secondo le intenzioni del Comune di Firenze, inizieranno a gennaio a partire dalla Curva Ferrovia che verrà chiusa gradualmente, mentre l’impianto sarà del tutto inagibile dalla stagione 2024/2025 e per gran parte di quella successiva. Il club viola è costretto a migrare e su gazzetta.it si legge come la società viola stia trattando per il Castellani. E' un'ipotesi, anche se la sindaca Brenda Barnini non ha fino a ora aperto alla possibilità di far giocare i viola in casa degli azzurri.

Ci sono tuttavia prove di dialogo, si legge, fra la dirigenza del club e l’amministrazione comunale di Empoli per capire bene la situazione, fra ostacoli organizzativi e problemi logistici, e un incontro è possibile nei primi giorni di dicembre. Dopo questo colloquio, sarà veramente chiaro se la strada è completamente chiusa o se ci sono margini per un cambio, di idea o strategia, magari ragionando sui limiti di capienza anche per facilitare la viabilità di una piccola città.

Da tenere presente che anche per il “Castellani” sta per essere presentato un progetto di ristrutturazione con i lavori che dovrebbero iniziare fra luglio e settembre. È previsto un rifacimento della curva ospiti (che verrà smontata e ricostruita) e per la Fiorentina sarebbero 3mila posti in meno, però il resto dell’impianto avrebbe ad esempio già gli sky box e altre aree idonee per lo svolgimento di partite di serie A.