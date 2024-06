STADIO, Incontro tra ACF e Comune. La situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È avvenuto il primo incontro tra Fiorentina e Comune di Firenze in merito alla questione Franchi. Lo riporta il Corriere Fiorentino che spiega come nell'incontro si sia parlato di capienza e di ricominciare a dialogare dopo la burrasca (con tanto di ricorso d’urgenza contro il Comune) dei giorni scorsi. Il dg della Fiorentina Ferrari e quello di Palazzo Vecchio Parenti si sono visti martedì ai vecchi «campini» per valutare la reale capienza del Franchi e lo spostamento del settore ospiti.

Per il club la priorità è far partire la campagna abbonamenti, ma prima di vendere le tessere i viola hanno bisogno di conoscere la capienza netta del Franchi e dove sarà sistemato il settore ospiti. Anche per questo la Fiorentina — che ancora non ha avuto contatti con la neo sindaca Funaro — insiste per avere un incontro in Questura. L’ipotesi può probabile è creare un mini settore ospiti (da 500 posti, grazie alla deroga della Lega) in Maratona, alzando separatori simili a quelli già presenti al Franchi.