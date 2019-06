STADIO, In società un ex per decade. E Dainelli...

Come riferisce questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, sul fronte dirigenziale (in attesa di capire come finirà la trattativa per Batistuta, atteso negli Usa per l’International Champions Cup), è stato fatto un sondaggio anche con Dario Daineli, uno dei primi capitani di lungo corso dell’era Della Valle, che ha annunciato il suo addio al calcio giocato al termine dell’ultima stagione. Nessun incontro con Barone, ma qualche chiacchierata c’è stata. Uno dei sogni di Commisso è quello di inserire all’interno del club figure che abbiano fatto la storia della Fiorentina per ogni decade, dagli anni ’70 fino al 2000.