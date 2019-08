STADIO, Ecco le mosse per Berge e Rossi

Dopo Badelj c'è ancora voglia di un grande investimento, scrive il Corriere dello Sport. Il sogno è sempre lui, Sander Berge, classe 98 di proprietà del Genk. Domani chiuderà il mercato inglese a cui, fino ad oggi, il giocatore ha detto no ma sarà in questo momento che i viola tenteranno l'affondo. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ha rifiutato il prolungamento, il club chiede 25 milioni ma sa anche che lo slittamento della cessione lo farebbe comunque scendere di molto. Nel mirino è rimasto anche Diego Demme del Lipsia mentre pare quasi sfumato Rongier del Nantes, simile a Badelj. In attacco Simeone non è convinto del Cagliari e vorrebbe restare ma resta nel mirino l'ala poliedrica Diego Rossi il cui cartellino per ora costa troppo, per questo si aspetta il momento giusto