STADIO, È partita l'operazione Mandragora

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la partita di ieri dell'Italia Under 21 sarà stata osservata con occhio attento da Rocco Commisso, per stringere lo zoom su quel Rolando Mandragora che Daniele Pradè conosce molto bene per aver portato all'Udinese. Seppur ancora informale, qualche chiacchierata per il regista sarebbe già stata fatta e la Juventus, che potrebbe controriscattarlo versando nelle casse dei friulani 26 milioni di euro, non dovrebbe fare ostruzionismo. Il club di Pozzo, però, non svenderà di certo quel giocatore su cui la scorsa estate è stato fatto un investimento importante. In ogni caso, i viola guardano al Made in Italy, con Commisso che sarebbe entusiasta all'idea di poter contribuire (come con Chiesa) alle fortune della Nazionale azzurra.

