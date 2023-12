STADIO, Commisso vuole sciogliere due dubbi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Relativamente alla questione stadio, quest'oggi la Repubblica di Firenze sottolinea come Commisso non sia affatto dispiaciuto di fare un investimento in cambio di una lunga concessione e di una gestione delle aree commerciali. Tuttavia, il patron viola vorrà prima sciogliere due dubbi cruciali: il primo è legato al luogo che ospiterà le partite della Fiorentina durante i lavori. Il Padovani resta un opzione sulla quale la dirigenza gigliata non è disposta a disporre un solo euro, mentre il Castellani di Empoli o il Dall'Ara di Bologna sono piste impercorribili poiché farebbero perdere alle casse dei Viola una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. L'idea della società è quella di restare in un Franchi a capienza ridotta. L'altro nodo da sciogliere riguarda i costi: come scritto da quotidiano, infatti, la Fiorentina, ancora scottata da quanto successe con la Mercafir, vuole prima capire se i 55 milioni di finanziamenti corrispondono alla cifra reale oppure avranno bisogno di eventuali conguagli.

Queste perplessità sono state ribadite dal direttore generale Joe Barone durante l'incontro di mercoledì scorso a Roma con il ministro Abodi. Un altro incontro tra i due, più il Comune di Firenze, avverrà nuovamente nei prossimi giorni, quando si saprà - dopo la gara prevista il prossimo lunedì - quale sarà la ditta incaricata per svolgere il progetto.