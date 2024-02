STADIO, Commisso: dubbi su restyling e Padovani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ieri mattina ai canali ufficiali della Fiorentina, il patron viola Rocco Commisso ha parlato anche della questione stadio. Il presidente gigliato si è mostrato moderatamente contento rispetto alle soluzioni trovate per risolvere la questione e porta con se ancora tanti interrogativi da porre all'Amministrazione Comunale. Tra queste le principali riguardano la situazione dello stadio Padovani e i finanziamenti per completare l'opera di restyling del Franchi. Di nodi da sciogliere tra Fiorentina e Comune effettivamente ancora ce ne sono ancora molti. Al momento Palazzo Vecchio non ha risposto ufficialmente al presidente viola, ma le sue parole sono rintracciabili nelle varie carte. Per la stagione 2024-2025, il Comune ha offerto il rinnovo della convenzione al prezzo di 600mila euro, cifra diminuita rispetto al precedente accordo per la capienza ridotta dello stadio a causa dei lavori di restyling. Una prima parte di 300mila euro la Fiorentina dovrà versarla entro la fine dell’anno, mentre la seconda tranche da 200mila entro il 30 aprile del 2025. Il saldo finale invece, da 100mila euro, dovrà essere pagato entro il successivo 31 luglio.

Il tutto perché la Fiorentina giocherà in un Franchi che, a causa dei lavori di restyling, potrà ospitare un massimo di 22mila persone. Lavori che, per rispettare i patti previsti dal Pnrr, dovranno iniziare entro il 31 marzo prossimo e finire entro il 31 dicembre del 2026. Il cantiere occuperà la curva Fiesole e alcuni settori della tribuna e della Maratona. Così il tifo organizzato e la sala Gos, sede del «cervellone» delle forze di polizia a presidio di ogni evento sportivo, che inizialmente era situato nella "Cristal box" della tribuna esterna lato Fiesole, verranno spostati in Ferrovia. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.