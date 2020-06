SPONSOR, Prolungati i contratti. RdK a settembre

Tra i problemi che la Fiorentina ha dovuto risolvere in vista dell’anomala ripartenza del calcio c’è anche quello relativo all’allungamento dei contratti. Non tanto e non solo quelli dei calciatori, ma anche quelli di tutti gli sponsor che erano in scadenza al termine di questo mese. Come spiega La Nazione oggi in edicola, almeno sei contratti sarebbero scaduti tra poco più di due settimane, tra cui lo sponsor ufficiale (Mediacom), quello tecnico (Le Coq Sportif) e il fashion partner (Montezemolo). Per loro, tuttavia, l’accordo sarà esteso fino al termine dell’annata calcistica ed eventuali nuovi annunci su rinnovi o matrimoni con altre imprese saranno comunicati ad agosto inoltrato. Robe di Kappa entrerà a far parte della famiglia viola tra due mesi e ha dovuto rimandare l'evento che stava preparando per annunciare le nuove maglie della Fiorentina.