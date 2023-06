SPINOSI A RFV, Dodo uno dei più forti dietro. Cabral...

FirenzeViola.it

Lodovico Spinosi a Radio Firenze Viola

Lodovico Spinosi, noto intermediario di mercato che ha curato il passaggio di Dodò in viola, nonché esperto conoscitore di calcio brasiliano è intervenuto a Radio Firenzeviola durante il "Social Club". Queste le sue parole proprio sul terzino destro viola: "Lavorando tanto con il mercato brasiliano il periodo di adattamento è una cosa da considerare. Dodo ha dovuto affrontare all'inizio il periodo di stop che aveva subito allo Shakhtar. Poi ha avuto grande fiducia dall'ambiente, dalla società e dal mister e ha dimostrato di essere uno dei terzini più forti in circolazione".

Sull'offerta del Brighton nel mercato di gennaio: "Sono delle voci che ho saputo dagli agenti. Non so se c'è stato realmente qualcosa di concreto. La Fiorentina è uno dei club più solidi d'Italia e quindi non ha tanto bisogno di cedere. Dodo doveva ancora dimostrare tanto e migliorare, quindi la scelta giusta era quella di rimanere. Il giocatore ha ribadito più volte di essere felice a Firenze quindi tutti contenti".

Su Cabral: "Ho aiutato nella trattativa per portarlo in viola e lavoro con il suo agente. Anche lui ha avuto un periodo di adattamento, poi ha dimostrato di essere un giocatore che sa fare gol. Poi nel momento in cui aveva continuità, ha avuto qualche acciacco di troppo sequenziale che la penalizzato. Sento anche io le voci che la Fiorentina si sta guardando intorno, ma perché i viola sono un club ambizioso. A me personalmente non è stato detto niente in merito. Sicuramente su Cabral ci saranno delle squadre interessate nel caso in cui la Fiorentina dovesse scegliere di cederlo, ma lui al momento con la testa è al 100% a Firenze, è innamorato della città. Se avrà la fiducia giusta allora dimostrerà di poter essere il 9 della Fiorentina".

Su Igor: "Lui era considerato un titolare, poi la titolarità è venuta meno. Immagino che un giocatore come lui possa avere mercato e possa portare alla Fiorentina un guadagno. La sfortuna è che centrali mancini non ce ne sono tanti e costano. E' stata un po una sorpresa non vederlo titolare fisso, mi è sempre sembrato un buon difensore. Poi le cose cambiano velocemente. Non credo che la Fiorentina faccia fatica a venderlo".

Su un esterno mancino da poter acquistare: "Il problema sono gli ingaggi. Portare via dei giocatori dalla Premier è complicato. So che Burdisso in Sudamerica starà vedendo delle soluzioni. Giocatori bravi in giro ce ne sono tanti. Se fossi un tifoso viola però starei in una botta di ferro, perché la Fiorentina ha un'ottima area scouting".