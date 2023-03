SPECIALE A RFV, Cabral più adatto di Jovic al gioco viola

Il noto giornalista di La7 Luca Speciale è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Palla al Centro dove ha parlato della Fiorentina e dei suoi attaccanti: "Purtroppo Cabral ha avuto un infortunio che lo ha bloccato. Anche l'atteggiamento ha comportato il fatto che lui venisse preferito a Jovic. Credo che Cabral poi sia una vera prima punta, mentre Jovic no. Mi sembra come se Cabral fosse sempre stato più adatto al gioco della Fiorentina, adesso si sta anche sacrificando tanto, fa salire la squadra, lo vedo molto più dentro. Riesce ad essere nel punto giusto al momento giusto. Serve anche il gol sporco e Cabral mi sembra sempre più presente, mentre Jovic è sempre più statico".

Sulla gara di Conference: "L'insidia principale è il clima e l'atteggiamento. Il giocatore in più adesso è la concentrazione, che fino a poco tempo fa veniva meno. Il Sivasspor può ingannare: sono quelle partite strane, non bisogna cascare nella supponenza. Non si può mai sapere, devi sempre avere l'atteggiamento giusto perché poi non hai neanche quell'esperienza europea che ti fa uscire dalla trappola".

Sulla difesa: "Il clean sheet è importante, ti dà quella fiducia in più e io infatti speravo che non arrivasse il gol con la Cremonese".

Su Igor: "Igor l'ho visto tornare ai livelli dell'anno scorso: preciso e pulito. E' forse il giocatore che ha fatto in assoluto più progresso. Si è anche raffinato, come lo stesso Martinez Quarta, negli interventi. E' stato bravo Italiano a limare questi due diamanti grezzi".

Sulla fascia sinistra: "Io metterei Dodo a sinistra e Ranieri a destra".