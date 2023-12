SPECIALE A RFV, Belotti? Che tristezza. Serve ben altro

Il giornalista di La 7, di nota fede gigliata, Luca Speciale ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" della suggestione Andrea Belotti per la Fiorentina: "Non è il momento, devi inventarti qualcos'altro sul piano tattico. Domenica siamo stati graziati dal Verona, è 'colpa' loro se abbiamo vinto. E non si può neanche dire che è da bocciare la soluzione della seconda punta, perché domenica non era giudicabile. Non possiamo solamente pensare di Nzola, in quanto la partita col Verona ci ha fatto capire che non possiamo fare a meno di Gonzalez, Bonaventura e Arthur contemporaneamente. Quella della rosa lunga, a volte, è una falsa prospettiva, soprattutto laddove si ha un'unica forza come il centrocampo che sopperisce alle lacune degli attaccanti. Tornando a Belotti, se dobbiamo vivere con certe soluzioni mi viene una tristezza incredibile... Meglio sperare che uno dei due centravanti attuali si sblocchi. Non credo al mercato di gennaio, non è mai stato risolutivo".

Tra Berardi e Soulé chi prenderebbe?

"Lo dovrebbe decidere Italiano, è una sua responsabilità. Serve un coniglio tirato fuori dal cilindro dalla società mandando per aria i fogli dei bilanci e compra un giocatore top. Anche perché generale questa posizione di classifica è totalmente aleatoria, in una settimana puoi andare in paradiso o nel fallimento totale".