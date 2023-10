SPALLETTI, Bonaventura? Può far parte dell'11 iniziale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa in vista della gara contro Malta, ha risposto ad una domanda sul centrocampista viola, Giacomo Bonaventura. Queste le sue parole:

Ci può essere spazio dall'inizio per Bonaventura, magari in quello che doveva essere il posto di Tonali?

"Perché non dovrebbe esserci spazio per Bonaventura? È in un momento in cui sta giocando un grandissimo calcio, sta facendo vedere la maturazione di tutti gli insegnamenti che si è procurato da solo, perché è un ragazzo intelligente e in questo momento meritava. L'altra volta già meritava, io ho avuto un po' di possibilità ma già lo meritava. Può far parte dell'undici iniziale, sicuramente. Per il resto, non si ritorna a parlare di questa situazione".