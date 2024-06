SPADA A RFV, Palladino fa buon calcio: Monza non crollava mai

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Federico Spada, direttore sportivo dell'Independiente Medellin, ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola di Fiorentina, commentando l'approdo in panchina di Raffaele Palladino e tracciando un'opinione sui tre anni con Vincenzo Italiano: “La Fiorentina ha mostrato un buon calcio, magari non è stata regolare nelle due competizioni. A volte ha dato la precedenza alla coppa europea e non al campionato, facendo ampio turnover in certe occasioni. Ma ha una proposta moderna e offensiva che piacerà ai tifosi del Bologna”.

Come vede la scelta di Palladino?

“Palladino è uno dei migliori giovani che ci sono in Serie A. Ha avuto grandi difficoltà a Monza quando ha iniziato: era partito con una proposta a tre, col 3-4-2-1, poi ha dovuto cambiare perché i quinti non rendevano come lui sperava. Poi non ha potuto utilizzare il Papu Gomez per tutto l’anno, per cui sono mancati alcuni giocatori importanti. Non aveva una gran rosa ma ha fatto un buon calcio, tutto l’anno è stato costante nei risultati. Durante l’anno non ho mai visto un Monza che crollasse, e questo è importante. Ora Palladino penso che possa tornare con la difesa a tre, con i giusti interpreti, e alla Fiorentina può averli. È un tecnico che mi piace molto”.