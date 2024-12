SOTTIL, Svolta dopo il faccia a faccia. Parlerà del rinnovo

FirenzeViola.it

Il personaggio scelto dall'edizione fiorentina di Repubblica è Riccardo Sottil, pronto a prendersi in mano la squadra per sopperire all'assenza di Bove. Una volta arrivata in una stanza del Viola Park, in una riunione tecnica faccia a faccia tra Palladino e l'esterno qualche settimana fa. Adesso si attende solo la definitiva conferma, quella mancata negli anni di Italiano anche per degli infortuni problematici, come l’operazione all’ernia del disco.

Per prendersi la scena servirà un gol con il Cagliari, suo passato nemmeno troppo recente. Nel 2026 scade il contratto con la Fiorentina e il rinnovo sarà discusso nei prossimi mesi. Con delle prestazioni così non ci saranno problemi nell’andare avanti insieme.