SOTTIL(SKY), Una vittoria sarebbe un regalo di Natale

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Monza-Fiorentina: "Gli aspetti in cui il mister richiede attenzione sono sempre gli stessi. Nelle ultime partite giocate ci è mancato l'approccio iniziale, oggi vogliamo partire forte".

Quanto conterebbe vincere per voi?

"Sarebbe importantissimo, per noi e per il morale, sarebbe fantastico farsi un nel regalo di Natale con la vittoria stasera".

Magari proprio con un suo gol? Ora che manca Nico Gonzalez voi esterni siete chiamati al salto.

"In zona realizzativa ognuno deve dare il massimo per fare gol, ma l'obiettivo primario è vincere. Contano i tre punti, non chi faccia gol".