SOTTIL, Kean è carico. La Nazionale? Mio obiettivo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, ha parlato al canale YouTube di Panini Italia approfondendo alcune questioni legate a lui e alla vita nello spogliatoio viola. Iniziando per esempio dal nuovo compagno Kean: "È carico. Con lui ho giocato al Torino quando eravamo piccoli, ci conosciamo da tempo. Credo che ci darà una grande mano, è un giocatore forte. Si dice che in questi anni ci è mancata la punta, ma ognuno interpreta il ruolo a modo suo anche se, certo, l'attaccante deve fare gol ma in campo si fanno tante altre cose oggi".

Quindi si sofferma su quanto sia importante l'aspetto atletico nel calcio: "Si va veloce, i giocatori sono atleti e servono fisici importanti. Tanti fanno paragoni col passato ma è tutto totalmente diverso".

Parentesi anche sul suo capitano, Biraghi: "Un grande capitano. Con lui ho un bel rapporto e una buona intesa, sulla fascia abbiamo condiviso tre anni e anche fuori dal campo c'è un bel rapporto. Sa approcciarsi bene ai giovani, è un capitano moderno, sa cosa vuol dire giocare a Firenze".

Conclusione sulla Nazionale: "È un mio obiettivo, giocare per il mio paese. L'ho già saltata due volte per problemi, ma voglio seminare bene per poi raccogliere".