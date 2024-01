NOTIZIE DI FV NAP-FIO, STADIO QUASI VUOTO. PRESENTI IN MENO DI 10MILA Continua a far discutere la scelta di giocare la Supercoppa Italiana in terra araba, lontano dall'Italia in un paese difficilmente raggiungibile tra costi di viaggio e paletti legati alla cultura locale. Tant'è è che per la semifinale tra Fiorentina e... Continua a far discutere la scelta di giocare la Supercoppa Italiana in terra araba, lontano dall'Italia in un paese difficilmente raggiungibile tra costi di viaggio e paletti legati alla cultura locale. Tant'è è che per la semifinale tra Fiorentina e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi