SONETTI A RFV, Italiano metta il petto fuori. I tifosi...

L'ex allenatore Nedo Sonetti ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Tutte le cose hanno un valore ma quando le cose vanno bene sono i risultati che parlano, quando invece vanno male un tecnico dovrebbe tirare fuori il petto per tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Il dialogo con la tifoseria ci deve essere sempre a patto che i tifosi non varchino il limite. Anche io ho avuto problemi certe volte, scendendo dalla macchina per affrontare i contestatori. Non ho mai avuto paura di queste cose, un tecnico deve sapere come gestire questo tipo di situazioni".

L'annata della Fiorentina?

"Che la squadra potesse fare meglio non ci sono dubbi, non riesce ad esprimersi. Credo che Italiano debba trovare un po' di serenità dentro di sè e poi trasferirla ai giocatori, che sentono sempre che stato d'animo si ha. Non deve mostrare i muscoli, ma deve dimostrare che le sue idee possono essere utili e decisive per vincere".

La sfida con la Juve?

"Delicata. Alla Juventus stanno rientrando gli ex viola Chiesa e Vlahovic, quindi sarà una partita delicata. Ma credo che la Fiorentina possa fare una partita significativa. La vicenda delle penalizzazioni è dolorosa per chi ama il calcio, al di là della Juventus in sé. Vedere una società penalizzata così fa effetto: spero che venga fatta presto chiarezza. Ma voglio dire una cosa in particolare".

Prego.

"Che si sta analizzando un campionato anomalo e unico. Non si fanno le trattative per un mese dopo un Mondiale, è tutto sbagliato. Il calcio è semplice per persone intelligenti".