SONDAGGIO FV, Per i tifosi la stagione viola è stata da 6

È stata una stagione da sufficienza, quella della Fiorentina al terzo anno con Vincenzo Italiano. Così l'ha vista la maggior parte della piazza, come emerge anche dal sondaggio lanciato dalla nostra redazione in questi giorni, in cui chiedevamo di dare un giudizio sull'annata appena conclusa. Si sono espressi 2705 lettori, e il responso è stato la vittoria del voto 6, andato per la maggiore con 1133 preferenze.

C'è stata però una buona fetta di pubblico che si è schierata sul 5, vedendo quindi come negativo il 2023/24 di Italiano e soci: si tratta di 889 tifosi, comunque in minoranza rispetto ai più positivi, considerando anche i 415 che hanno dato un 7. Pochi voti invece per i giudizi che riguardavano il 9, l'8, il 4 e il 3.

Di seguito i voti nel dettaglio:

VOTI TOTALI: 2705

9: 0,26 % dei voti

8: 1,29 % dei voti

7: 15,34 % dei voti

6: 41,89 % dei voti

5: 32,87 % dei voti

4: 5,91 % dei voti

3: 2,44 % dei voti