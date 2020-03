SONDAGGIO FV, Con stop della A va fermato tutto

Più di 1500 voti (per la precisione 1577) quelli giunti in risposta alla nostra redazione, che vi aveva sottoposto sotto forma di sondaggio la seguente domanda: se la Serie A fosse costretta a non concludere in campo la stagione, quale delle tre soluzioni prospettate qualche giorno dalla FIGC preferireste vedere? Detto che, proprio qualche ora fa, un comunicato diramato proprio dalla Lega Serie A, in accordo con i club che si sono riuniti mediante conference call, ha ribadito come l'intento dell'organizzazione che sta dietro al massimo campionato calcistico italiano sia quello di provare a concludere la stagione, quando fosse possibile riprendere, con slittamenti vari in avanti di altri eventi, in primis Euro 2020, il vero sine qua non della questione.

Ma poiché nessuno ancora sembra in grado di poter sapere con certezza quando rallenterà sensibilmente l'emergenza Coronavirus in Italia, torniamo ai voti espressi dai nostri lettori, con la doverosa sottolineatura che alla Fiorentina, in ogni caso, non cambierebbe nulla. L'idea che piace di più in caso di interruzione del campionato è quella di congelare l'intera stagione, senza assegnazione né dello Scudetto né delle tre retrocessioni, votata dal 64,17% dei partecipanti. Piuttosto lontana nell'indice di gradimento, con il 26,76% delle preferenze totali, la seconda ipotesi preferita, ossia quella di vedere disputate le pole playoff e playout che vedrebbero coinvolte le prime e le ultime quattro squadre in classifica. Piuttosto staccata, poi, la terza opzione in ballo: il 9,07% dei votanti preferirebbe che, in caso di stop, vengano cristallizzate le posizioni alla 26^ giornata, ed assegnate tutte le varie partecipazioni future in base alla classifica.