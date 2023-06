SKYSPORT, Saponara in partenza. Si cerca un sostituto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Skysport fa il punto sul mercato della Fiorentina: nei prossimi giorni continueranno gli incontri tra Vincenzo Italiano e dirigenza. Secondo Sky CalcioMercato Riccardo Saponara, in scadenza a fine giugno, dovrebbe lasciare i viola. Per questo si cercherà di prendere un altro attaccante esterno. Non ci sono però ancora piste concrete, così come per l'eventuale vice-Jovic.