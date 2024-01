SKY, Su Nzola ora c’è anche il Genoa di Gilardino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore anche il Genoa starebbe pensando al prestito di Mbala Nzola, arrivato in Toscana la scorsa estate dallo Spezia per 13 milioni di euro. Su Nzola c'è poi anche la Salernitana, che per il momento non ha però convinto la Fiorentina e adesso resta da capire se il club ligure avrà gli argomenti giusti per portare il calciatore alla corte di Alberto Gilardino, che vorrebbe un vice Retegui per la seconda parte della stagione.