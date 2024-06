SKY, Richiesta di prestito al Galatasaray per Zaniolo

FirenzeViola.it

Secondo quanto riporta Sky Sport, su Nicolò Zaniolo sono forti gli interessi di Fiorentina e Atalanta e sarebbero i viola il club più convinto in questo momento. La dirigenza dei toscani avrebbe infatti già fatto un tentativo di prestito al Galatasaray, riporta l'emittente. C'è da attendere la risposta dei turchi, mentre l'Atalanta si sta organizzando dopo la conferma di De Ketelaere proprio per provare a riportare in Italia Zaniolo.